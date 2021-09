Lewis Hamilton: ’Erg verrast door ontvangst in Zandvoort’

„Eerlijk gezegd wisten we niet goed wat we vooraf konden verwachten. We hielden er rekening mee dat de sfeer negatief zou zijn”, aldus Hamilton. „Maar 99 procent van de mensen was zo verschrikkelijk positief. Daar was ik erg door verrast. Zeker aangezien ik het opneem tegen een Nederlandse rivaal. Natuurlijk waren er een paar mensen ’boe’ aan het roepen. Maar zij werden overstemd door de anderen. Het was een van de beste weekenden van dit jaar. Natuurlijk had ik willen winnen, maar volgend jaar gaan we terug. Ik was al groot fan van Amsterdam, dat is echt een plek waar ik zou kunnen wonen. Maar Zandvoort vond ik met het strand ook een freaking mooie plaats.”

