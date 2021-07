Staande ovatie voor Huub Stevens bij afscheid Schalke 04: ’We hebben je straks vast nodig’

Bij zijn afscheid kreeg Stevens een uitgebreide staande ovatie van de aanwezigen. Bij Schalke beleefde Stevens immers zijn beste periode als trainer. Hij won er in 1997 de UEFA Cup, het grootste Europese succes uit de clubgeschiedenis. Ook werd twee keer de DFB Pokal in de wacht gesleept.

Na de succesvolle periode van 1996 tot 2002 keerde Stevens nog een keer terug als hoofdtrainer. Tijdens zijn tijd als commissaris werd hij ook nog tweemaal interim-trainer van Die Köningsblauen.

Rvc-voorzitter Jens Buchta sluit dan ook niet uit dat Schalke 04 in de nabije toekomst nog een keer aanklopt bij Stevens. „Nederland is niet ver weg en op een gegeven moment hebben we vast wel weer eens een interim-coach nodig.”