Dutch Basketball League houdt vast aan competitie-opzet

Dat betekent dat het uitgangspunt een volwaardige competitie van één volledige speelronde is en daarna een poulefase met opsplitsing in elite A en B. De uiterste deadline om voor een eventueel ander of aangepast speelschema te kiezen, is half januari. De clubs zijn bereid om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar twee wedstrijden per week te spelen, zodat in april alsnog de play-offfase kan beginnen.

Hervatting trainingen

Clubs verwachten ongeveer twee weken nodig te hebben om hun team weer wedstrijdfit te krijgen na de huidige lockdown van vier weken. Daarbij hangt veel af van de mogelijkheid om in de tussentijd volwaardig te kunnen trainen. De DBL probeert met andere professionele topsporten en NOC*NSF bij de overheid te lobbyen voor hervatting van de normale trainingen tijdens de stilgelegde competitie.

Ook wordt de mogelijkheid besproken om bij de herstart alle spelers en staf wekelijks te gaan testen op het coronavirus, mits dit aantoonbaar gaat bijdragen aan het voorkomen van besmettingen.

Livestreams professionaliseren

Vermoedelijk wordt bij een herstart niet direct publiek toegelaten, of is slechts een deel van de gebruikelijke capaciteit toegankelijk. Om fans en sponsors zo goed mogelijk te blijven bereiken en betrekken, zet de DBL daarom samen met de clubs in op het verder professionaliseren van de livestreams.

Ramses Braakman, voorzitter DBL: „De clubs zijn enorm gemotiveerd om sponsors en fans een zo volledig mogelijk product te kunnen bieden. Juist in deze tijden van grote onzekerheid willen we zo lang mogelijk duidelijkheid en houvast geven. Het is mooi dat we tot in ieder geval medio januari de tijd hebben om aanpassingen in het speelschema te voorkomen.”