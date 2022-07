Vivianne Miedema tweede coronageval in selectie Leeuwinnen

,,De uitdaging is hierdoor nog groter geworden”, zei bondscoach Mark Parsons op de persconferentie. „Viev is in orde, al heeft ze wel symptomen. Ze zit nu ook in isolatie. Voor ons is dit een grote klap, maar we moeten door. We kijken naar de uitdaging die voor ons ligt. Verder ben ik blij dat ploeg breder is geworden de afgelopen periode.”

Ze is na Jackie Groenen de tweede speelster die positief heeft getest bij een toch al door blessures geplaagde ploeg. „Sinds Jackie’s positieve test hebben we de maatregelen aangescherpt”, aldus Parsons.