Na gebroken nek nu weer foute boel voor Bouhanni: ’Ik ben kapot’

„Ik ben kapot”, verklaarde Bouhanni zelf al tegenover L’Equipe nadat hij in de laatste paar kilometers met een snelheid van ongeveer zeventig kilometer per uur tegen het asfalt was geslagen. Twee rijders achter hem botsten op elkaar, waarna de 32-jarige spurtbom zelf ook een duikeling maakte. Weg kans op een sprintzege en weg zelfvertrouwen. Zeker omdat de val van negen maanden geleden in de Ronde van Turkijke nog vers in zijn geheugen zit.

Ploegleider Emmanuel Hubert van Arkea-Samsic zag de afgelopen dagen dat de valpartij zijn weerslag heeft op Bouhanni, die een „terneergeslagen indruk” maakte. ,,Ik ben bang dat hij zichzelf gaat afvragen: waarom overkomt mij dit nou toch steeds? Nacer heeft gewoon heel veel pech gehad, maar zoiets doet natuurlijk wel wat met je. De schade is niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal”, aldus Hubert.

Nacer Bouhanni liep wekenlang met een nekbrache om. Ⓒ ANP/HH

Hij zag zijn renner tijdens diens vorige revalidatie al met motivatieproblemen kampen. „Nacer wilde toen even niets meer met wielrennen te maken hebben. Een sprinter loopt sowieso extra gevaar op de fiets, met die hoge snelheden. Het lijkt ons het beste als hij straks gewoon weer voorzichtig gaat trainen. Hopelijk is hij straks dan weer de oude, het liefst voor de start van de Tour de France.”

Bouhanni zou aanvankelijk de Clasica Almeria (12 februari) en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 februari) rijden. Het is nu echter onduidelijk wanneer hij weer kan koersen.