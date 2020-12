Taco van der Hoorn blijft alsnog renner in WorldTour

De net twee weken 27-jarige Rotterdammer wordt bij Intermarché ploegmaat van de broers Danny en Boy van Poppel, Wesley Kreder, Maurits Lammertink en crosser Corné van Kessel. Beat Cycling gunt hem de promotie, maar ziet hem met lede ogen vertrekken. „Zonde dat we Taco alweer kwijt zijn. Het was in zijn contract opgenomen dat hij alsnog zou kunnen verkassen bij interesse van een grotere ploeg. Daarnaast zeggen de UCI-reglementen ook dat een coureur bij interesse van een team uit een hogere divisie, niet mag worden tegengehouden. Niet meer dan terecht hoor, want als je een mooi contract kunt krijgen en dito koersprogramma, moet je daar niet voor gaan staan”, zegt Geert Broekhuizen, manager van Beat.

„We wisten dat dit kon gebeuren. Tegelijkertijd hielden we er steeds wat minder rekening mee, omdat alle ploegen langzamerhand vol zitten. Ik vond en vind Taco een heel interessante gast, die zich ondertussen had aangesloten bij onze performance staf. Gedurende zijn periode bij Jumbo en daarvoor bij Team Roompot heeft hij genoeg meegemaakt en geleerd. Hij is bewegingswetenschapper en dacht al mee met ons op tal van terreinen, van voedingsprotocollen en koelmethodes. Hij zou veel kennis toevoegen naast zijn bijdragen op de fiets. Voor ons is het een groot gemis, aangezien een coureur met WorldTour-jaren altijd een welkome versterking is.”

De opengevallen plaats in zijn team wordt op korte termijn ingevuld. „Ik ben bezig met een Nederlander. Eerst tekenen, dan kunnen we het pas bekendmaken”, aldus Broekhuizen, die in 2021 een wegselectie van twaalf man zal hebben. De bekendste is Jan-Willem van Schip. Verder maken onder anderen Stefano Museeuw (zoon van de voormalige klassiekerkoning Johan Museeuw) en Marten Kooistra (winnaar Parijs-Tours bij de beloften) deel uit van de organisatie die bovendien over een baanploeg beschikt met wereldtoppers als Matthijs Büchli, Theo Bos en Laurine van Riessen.