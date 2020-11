’Door deze luizenstreek is Guus Hiddink bondscoach Curaçao’

Guus Hiddink is nu officieel de nieuwe bondscoach van Curaçao. Het voortraject verdient niet de schoonheidsprijs. Uiteindelijk kwam er een schikking tussen de vorige coach Remko Bicentini en de voetbalbond. „Vanuit de bond is een luizenstreek geleverd, en Hiddink is erin meegegaan”, zo wordt in de voetbalpodcast gesteld.

Natuurlijk gaat het ook over de prestaties van het Nederlands elftal onder bondscoach Frank de Boer. Owen Wijndal maakte afgelopen woensdag een goede indruk tegen Spanje. Verweij genoot van het zelfvertrouwen dat de linksback uitstraalde na de wedstrijd. „Prachtig om te zien, hij wilde nog net geen basisplaats bij het Nederlands elftal opeisen.”

De Boer haalde alsnog Ajacied Ryan Gravenberch en oud-Ajacied Sven Botman bij de selectie. „Maar hij heeft geen Ajax-pet op”, benadrukken Driessen en Verweij meteen.

Opmerkelijk is dat De Boer Luuk de Jong als vaste spits lijkt te kiezen, en Memphis Depay vanaf links laat spelen. Verweij: „Mensen zullen misschien denken: die De Boer is gek dat hij het succesduo uit elkaar haalt.” Dan gaat het om Depay als spits, met Georginio Wijnaldum erachter. Op die positie zet De Boer nu Donny van de Beek neer. Driessen: „Depay en Wijnaldum waren onder Koeman goed voor veel doelpunten, al kan De Boer nu zeggen dat Van de Beek ook twee duels op rij heeft gescoord.”

Meer hierover in de podcast Kick-off, en ook: moet PSV John de Jong laten gaan? Doet Feyenoord er verstandig aan om investeerders te zoeken? Hoe speelt Raiola het transferspel? En gaat Ajax in de winterstop op zoek naar een nieuw spits?

