Ferrari sluit deuren fabriek

De sluiting telt in ieder geval tot 31 maart. Ook alle medewerkers van de Formule 1-renstal zitten tot die tijd zonder werk. Hiermee worden alle operationale taken opgeschort. Louis Camilleri, CEO van Ferrari, liet dit weten in een statement.

„We nemen deze maatregel met het oog op onze werknemers en leveranciers die de fabriek draaiende hebben weten te houden. Daarnaast denken we aan onze klanten en onze fans, terwijl we ons voorbereiden op de herstart.”

Lockdown

Het Formule 1-team van Ferrari, met Sebastian Vettel en Charles Leclerc als coureurs, zou moeite hebben met de levering van onderdelen, door de lockdown in Italië. De verwachting is dat meerdere fabrieksteams de deuren voorlopig zullen moeten sluiten.

Na eerst Australië, werden later uiteindelijk ook de GP’s van Bahrein en Vietnam geschrapt. De race in China was eerder al van de baan door het coronavirus. De Dutch GP op het circuit van Zandvoort zou hierdoor de eerstvolgende race zijn (3 mei), maar het is nog zeer onduidelijk of dit doorgaan zal vinden. De organisatie houdt sterk rekening met een verplaatsing naar een andere datum.