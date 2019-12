Liverpool zonder Nederlanders naar finale WK clubs

Na amper een kwartier was het al 1-1. Naby Keïta opende de score voor Liverpool, door raak te schieten na een mooie pass van Mohamed Salah. Rogelio Funes Mori maakte even later gelijk. De Argentijn schoot van dichtbij raak, nadat doelman Alisson de bal niet onder controle had gekregen.

Monterrey komt weer op gelijk hoogte via Rogelio Funes Mori. Ⓒ AFP

Tegenstander van Liverpool in de finale is Flamengo, de kampioen van Brazilië.

Er was geen Nederlandse inbreng in Doha. Georginio Wijnaldum was niet fit genoeg om mee te doen met Liverpool, Virgil van Dijk haakte in de loop van de middag ziek af. Bij de Mexicanen ontbrak de geblesseerde Vincent Janssen.