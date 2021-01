Frank Lampard na ontslag bij Chelsea: ’Ik had graag meer tijd gekregen’

„Het is een groot voorrecht geweest om manager te mogen zijn van Chelsea, een club die al zo lang een groot deel van mijn leven is”, meldt de 42-jarige Lampard die als voetballer tussen 2001 tot 2014 voor de club uit Londen uitkwam. „Allereerst wil ik de fans bedanken voor hun geweldige steun die ik de afgelopen achttien maanden heb gekregen. Ik hoop dat ze weten wat dat met me heeft gedaan.”

Lampard werd in 2019 benoemd toen Chelsea geen spelers mocht aantrekken omdat het regels met transfers voor jonge voetballers had overtreden. Hij liet noodgedwongen veel jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal. „Toen ik deze rol aannam wist ik welke uitdagingen me te wachten stonden in een moeilijke periode voor de club. Ik ben trots op de prestaties die we hebben neergezet en op de spelers uit onze eigen opleiding die de stap naar het eerste elftal hebben gemaakt. Ze hebben het geweldig gedaan. Zij zijn de toekomst van de club.”

Uitdagende tijden

„Ik ben teleurgesteld dat ik dit seizoen niet de tijd heb gekregen om de club vooruit te helpen en naar een hoger niveau te brengen”, stelt Lampard. „Ik wil meneer Abramovich, het bestuur, de spelers, de staf en iedereen op de club bedanken voor hun harde werk en toewijding. Zeker in deze ongekende en uitdagende tijden. Ik wens het team en de club alle succes voor de toekomst.”

Chelsea staat op dit moment slechts negende in de Premier League, maar plaatste zich wel voor de achtste finales van de Champions League. Chelsea investeerde afgelopen zomer voor bijna 250 miljoen euro in de selectie. Naast Ziyech werden onder anderen Kai Havertz, Timo Werner en Thiago Silva naar Londen gehaald.

Volgens veel Engelse media is Thomas Tuchel, die onlangs moest vertrekken bij Paris Saint-Germain, een voorname kandidaat om Lampard op te volgen.