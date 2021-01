Frank Lampard ontslagen bij Chelsea

„De recente resultaten en prestaties voldeden niet aan de verwachtingen van de club, waardoor de club in de middenmoot staat en er geen zicht op snelle verbetering is”, meldt Chelsea in een verklaring.

De 42-jarige Lampard was sinds de zomer van 2019 actief als trainer bij Chelsea, waar hij van 2001 tot 2014 zelf voor speelde. In 2012 won hij met de Londense ploeg de Champions League. Voor zijn periode als trainer van Chelsea was Lampard coach van Derby County.

„Dit was een zeer moeilijke beslissing voor de club, niet in de laatste plaats omdat ik een uitstekende persoonlijke relatie heb met Frank en ik het grootste respect voor hem heb”, aldus clubeigenaar Roman Abramovitsj. „Onder deze omstandigheden denken we echter dat het het beste is om van manager te veranderen. Hij is een belangrijk icoon van deze geweldige club en hij blijft hier onverminderd groot. Hij zal altijd hartelijk worden verwelkomd op Stamford Bridge.”

Ziyech

Bij Chelsea staat sinds vorig jaar Hakim Ziyech onder contract. Met Ziyech in de ploeg won Chelsea zondag in de FA Cup nog met 3-1 van Luton Town.

Chelsea investeerde afgelopen zomer voor bijna 250 miljoen euro in de selectie. Naast Ziyech werden onder anderen Kai Havertz, Timo Werner en Thiago Silva naar Londen gehaald. Desondanks presteerde Chelsea de afgelopen maanden, vooral in de competitie, ondermaats. „Ik denk dat we pas volgend seizoen echt kunnen meedoen om de prijzen. Alle aankopen hebben tijd nodig om zich aan te passen”, liet Lampard begin december nog optekenen.

Van de negentien gespeelde duels in de Premier League won Chelsea er maar acht. Vorige week was Leicester City nog met 2-0 te sterk. Het gat met koploper Manchester United bedraagt al 11 punten.

Er gaan geruchten dat Thomas Tuchel, die onlangs moest vertrekken bij Paris Saint-Germain, Lampard gaat opvolgen.

Chelsea speelt woensdag thuis tegen Wolverhampton Wanderers.