Excelsior met tien man onderuit bij Jong PSV

Excelsior-doelman Alessandro Damen moest al in de 17e minuut met rood van het veld nadat hij Richard Ledezma had neergehaald. Ondanks de man minder bezorgde Sander Fischer de Rotterdammers nog voor rust de voorsprong. Halverwege de tweede helft bracht Noni Madueke Jong PSV op gelijke hoogte. Diep in blessuretijd tikte Cyril Ngonge alsnog de winnende treffer binnen op een voorzet van Yorbe Vertessen.

Jong AZ gelijk tegen Almere City

Jong AZ bleef tegen Almere City steken op 3-3. Beide ploegen schieten daar op de ranglijst niet veel mee op. Almere staat tiende, Jong AZ vier plaatsen lager.

Zakaria Aboukhlal bracht de thuisploeg in Wijdewormer op 1-0. Vlak voor rust zorgde Thomas Verheijdt voor de gelijkmaker. Nick Venema zette de bezoekers uit Almere op voorsprong door een strafschop te benutten, maar Ferdy Druijf schoot een minuut later alweer de 2-2 binnen. Een tweede voorsprong van Almere via James Efmorfidis werd teniet gedaan door Aboukhlal.