Sport Kort: Van Driel voorlopig vijfde in Zuid-Afrika

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van Driel vijfde in Zuid-Afrika na eerste ronde

21.59 uur: Golfer Darius van Driel is sterk begonnen aan het Steyn City Championship in Johannesburg. Op de openingsdag van het toernooi in Zuid-Afrika ging hij rond in 65 slagen, zeven slagen onder het baangemiddelde.

Van Driel (32) noteerde liefst acht birdies op zijn scorekaart en slechts één bogey. Hij staat twee slagen achter op de leider, de Zuid-Afrikaan James Hart du Preez. Joost Luiten begon met een score van -4, Daan Huizing deed het met +8 het slechtst van alle deelnemers.

Volleybalsters op WK in eigen land tegen Italië

21.34 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen nemen het op het WK in eigen land op tegen Italië, dat op het vorige WK als tweede eindigde. Verder zijn België, Puerto Rico, Kameroen en Kenia tegenstanders van Oranje in de groepsfase. Nederland organiseert het WK samen met Polen, van 23 september tot en met 15 oktober.

De vier beste ploegen plaatsen zich voor de tweede ronde. De behaalde punten in de groep worden meegenomen. Alle landen spelen hun eerste wedstrijd in het Gelredome in Arnhem. Op het WK van 2018 verloor Italië in de finale van Servië.

Stadions in Italië mogen weer helemaal vol

19:53 uur De stadions in Italië mogen vanaf april weer helemaal vol zitten. De regering heeft de maatregelen die dit in verband met corona niet toestonden opgeheven. Het geldt voor alle sporten, zowel binnen als buiten.

Tot nu toe waren er nog wat restricties. Zo mochten de voetbalclubs uit de hoogste klasse, de Serie A, niet meer dan 75 procent van de capaciteit van de stadions gebruiken.

Oyarzabal maanden aan kant met knieblessure

19:50 uur De Spaanse international Mikel Oyarzabal komt dit seizoen niet meer in actie. De 24-jarige aanvaller van Real Sociedad heeft tijdens een training de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd en staat maanden langs de kant.

Oyarzabal kwam dit seizoen in 33 duels in alle competities tot 15 doelpunten voor Sociedad, de nummer 6 van La Liga. Hij kwam 21 keer uit voor het Spaanse elftal.

Volgens Sociedad ondergaat Oyarzabal "in de komende weken" een operatie.

Titelhouder Stuyven niet in Milaan-Sanremo

19.33 uur: Jasper Stuyven heeft zich afgemeld voor Milaan-Sanremo, de wielerklassieker die hij vorig jaar wist te winnen. Volgens zijn ploeg Trek-Segafredo is de 29-jarige Stuyven al enkele dagen ziek.

„Ziek worden in deze periode van het seizoen is een grote teleurstelling. Natuurlijk keek ik er enorm naar uit om met de nummer 1 op mijn rug te racen na het winnen van mijn eerste ’monument’ vorig jaar. Ik dacht dat ik veilig door Parijs-Nice was gekomen, maar waarschijnlijk heb ik daar iets opgepikt. Voor mij ligt de focus nu op gezond worden voor de aankomende kasseienklassiekers.”

Vorig jaar troefde Stuyven in Sanremo de Australiër Caleb Ewan en Wout van Aert uit België af. Stuyven wordt zaterdag vervangen door Mads Pedersen, die nooit eerder meedeed aan Milaan-Sanremo.

Zerrouki tekent nieuw contract bij FC Twente

19.02 uur: Ramiz Zerrouki heeft een nieuw contract ondertekend bij FC Twente. De 23-jarige middenvelder, international van Algerije, heeft nu een verbintenis tot medio 2024. Er is een optie voor nog een seizoen opgenomen in het contract.

Zerrouki kwam in 2016 uit de jeugdopleiding van Ajax naar FC Twente. Begin vorig seizoen debuteerde hij in de Eredivisie. Inmiddels speelde Zerrouki 59 officiële duels voor de Enschedese club, waarin hij vier keer scoorde. Voor Algerije speelde Zerrouki elf interlands.

„Het nieuwe contract voelt voor mij als een beloning voor het harde werken en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt”, zegt de speler. „Die lijn wil ik bij FC Twente doortrekken. Ik ben nu anderhalf seizoen basisspeler bij FC Twente en het is positief om te zien dat ik een bepaald niveau haal, maar ik weet ook dat ik nog nieuwe stappen kan zetten. Ik zie bij FC Twente voor mezelf nog genoeg mogelijkheden om door te groeien.”

Finaleweekend Final Four handballers BENE-League in Den Bosch

17.17 uur: Het finaleweekend van de BENE-League handbal, de zogeheten Final Four, wordt eind deze maand in Den Bosch gespeeld. De Maaspoort is op zaterdag 26 en zondag 27 maart het decor van de beslissing van de handbalcompetitie voor clubs uit Nederland en België.

In de halve finales nemen de Belgische ploegen Sezoens Achilles Bocholt en Sporting Pelt het zaterdag tegen elkaar op, waarna Kembit-Lions uit Sittard-Geleen en Green Park/Aalsmeer elkaar treffen. De winnaars strijden zondag om de eindzege.

Sezoens Achilles Bocholt is de titelhouder in de BENE-League.

Hockeyster Van Geffen vertrekt ook bij Den Bosch en gaat naar HGC

17.04 uur: In navolging van Lidewij Welten en Marloes Keetels is ook Margot van Geffen bezig aan haar laatste maanden bij hockeyclub Den Bosch. Van Geffen verruilt de Brabantse topclub aan het einde van het seizoen voor HGC uit Wassenaar.

De 32-jarige Van Geffen speelt al sinds 2010 voor Den Bosch. Ze wordt hij HGC ploeggenote van Eva de Goede, de aanvoerster van Oranje.

Van Geffen is tweevoudig olympisch kampioene. Ze maakte deel uit van de ploeg die afgelopen zomer goud pakte in Tokio en was er in 2012 ook al bij in Londen. Na de afgelopen Spelen gaf Van Geffen te kennen dat ze niet doorgaat tot de Spelen van 2024 in Parijs.

Vorige week maakte Welten bekend dat ze Den Bosch gaat verlaten voor Kampong en Keetels stopt na dit seizoen met hockeyen. Den Bosch is koploper in de hoofdklasse, HGC staat vierde.

Badmintonner Caljouw verliest van favoriet op All England

16.32 uur: Badmintonner Mark Caljouw heeft op het prestigieuze All England niet voor een stunt kunnen zorgen. De beste badmintonner van Nederland verloor met 21-14 en 21-13 van de Deense Viktor Axelsen, de nummer 1 van de wereld. Caljouw is de mondiale nummer 25.

De partij duurde 37 minuten. Na het verlies van de eerste set keek Caljouw (27) in de tweede set snel tegen een 6-0-achterstand aan. Hij wist nog terug te komen tot 10-8, maar een verrassing zat er geen moment in.

Vorig jaar wist Caljouw nog tot de laatste vier door te dringen op ’het Wimbledon van het badminton’. Toen ontbraken veel wereldtoppers.

Engelse bondscoach Southgate laat Rashford en Sancho vallen

16.06 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft de aanvallers Marcus Rashford en Jadon Sancho buiten zijn selectie gelaten voor de komende interlandperiode. Engeland neemt het later deze maand in oefeninterlands op tegen Zwitserland (26 maart) en Ivoorkust (29 maart). Beide vriendschappelijke duels worden op Wembley gespeeld.

„Er zijn andere aanvallende spelers die de voorkeur krijgen boven hem”, zei Southgate over de absentie van Sancho, uitkomend voor Manchester United. „De laatste weken presteert hij beter, maar op zijn positie is er veel concurrentie.”

Ook Rashford, ploeggenoot van Sancho bij United, moet volgens Southgate beter presteren om in aanloop naar het WK weer opgeroepen te worden. „Het is een moeilijke periode voor hem en hij is duidelijk niet op zijn best. Er is nog genoeg tijd. We weten wat Marcus aan ons elftal kan toevoegen.” Rashford en Sancho werden deze week met Manchester United uitgeschakeld in de Champions League en presteren met hun club ook in de Engelse competitie ondermaats.

Southgate heeft Crystal Palace-verdediger Marc Guéhi voor het eerst opgeroepen. Ben White, eveneens een verdediger, keert terug in de selectie van Engeland na een goede periode bij Arsenal. Kyle Walker (Manchester City) is er in de duels op Wembley niet bij.

Engeland heeft zich verzekerd van deelname aan het WK in Qatar.

Lars van der Haar Ⓒ ProShots

Lars van der Haar tot eind 2024 bij Belgische ploeg Baloise Trek Lions

15.38 uur: Lars van der Haar heeft zijn contract bij de Belgische ploeg Baloise Trek Lions verlengd tot eind 2024. De 30-jarige veldrijder is regerend Europees kampioen. Op het WK, eind januari in het Amerikaanse Fayetteville, werd hij tweede achter de Brit Tom Pidcock.

„Met mijn Europese en Nederlandse titel, zilveren medaille op het WK en overwinningen in Tabor en Gavere heb ik een van mijn mooiste jaren in de elitecategorie achter de rug”, aldus Van der Haar. „Ik had eind vorig seizoen al aangegeven bij mijn manager dat ik graag wilde blijven bij Baloise Trek Lions. Ook de ploeg liet doorschemeren dat ze mij graag wilden houden, dus waren de besprekingen snel klaar. We wilden allebei met elkaar verder, dus was er snel tijd om te ouwehoeren.”

Van der Haar, die vorige maand een knieoperatie heeft ondergaan, pakte in november de Europese titel. In Drenthe bleef hij de Belgen Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout voor.

Voormalig wereldkampioen Sven Nys is teammanager bij Baloise Trek Lions.

Didier Deschamps haalt Christopher Nkunku voor het eerst bij Franse ploeg

15.01 uur: De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Christopher Nkunku voor het eerst geselecteerd voor de nationale voetbalploeg. De 24-jarige middenvelder wordt daarmee beloond voor zijn goede spel bij de Duitse club RB Leipzig. In 26 competitiewedstrijden in de Bundesliga scoorde Nkunku dit seizoen al vijftien keer.

Naast Nkunku, die in de zomer van 2019 overstapte van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig, maakt ook verdediger Jonathan Clauss van Lens zijn debuut in de Franse selectie. Deschamps heeft Kurt Zouma van West Ham United buiten de groep gelaten. De bondscoach zei dat hij dat puur op sportieve gronden heeft besloten. Zouma is aangeklaagd door de Britse dierenbeschermingsorganisatie RSPCA vanwege een filmpje dat op internet circuleerde, waarop te zien is dat de 27-jarige voetballer een van zijn katten schopt en ook schoenen naar het dier gooit.

Frankrijk speelt op 25 maart een oefeninterland tegen Ivoorkust en vier dagen later is Zuid-Afrika, eveneens in een vriendschappelijk duel, de tegenstander. Frankrijk heeft zich geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar, waar het titelverdediger is

Daviscup Finals in Bologna, Glasgow, Hamburg en Málaga

13.44 uur: De groepsfase van de Daviscup Finals vindt plaats in Bologna, Glasgow, Hamburg en Málaga. De organisatie van het landentoernooi heeft die steden in respectievelijk Italië, Schotland, Duitsland en Spanje uitgekozen voor de groepsfase (14-18 september). De Nederlandse tennissers kwalificeerden zich onlangs met een overtuigende zege op Canada (4-0) voor de Daviscup Finals.

Canada mag ondanks de zware nederlaag in Den Haag toch meedoen aan de eindronde. Het Noord-Amerikaanse land, dat tegen Oranje aantrad zonder de topspelers Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, neemt met een wildcard de plek in die vrijkwam door de schorsing van Rusland. De titelhouder in de Daviscup mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Op donderdag 31 maart worden de zestien deelnemende landen bij de loting verdeeld over vier groepen. De beste twee uit iedere poule plaatsen zich voor de knock-outronde, van 23 tot en met 27 november op een nader te bepalen locatie.

Naast Nederland en Canada doen Kroatië, Servië, Groot-Brittannië, Argentinië, Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kazachstan, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en de Verenigde Staten mee aan de groepsfase. Behalve Rusland werd ook Belarus uit het landentoernooi gezet vanwege de betrokkenheid bij de oorlog.

Hakim Ziyech Ⓒ ProShots

Marokko nog steeds zonder Mazraoui en Ziyech

13.20 uur: De Marokkaanse voetbalploeg gaat zich zonder Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech proberen te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De rechtsback van Ajax en de aanvallende middenvelder van Chelsea ontbreken in de selectie die bondscoach Vahid Halilhodzic presenteerde voor de twee duels met Congo.

Ook NEC-verdediger Souffian El Karouani en aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ kregen geen uitnodiging. Zij maakten begin dit jaar wel deel uit van de Marokkaanse selectie op het toernooi om de Afrika Cup. Marokko strandde in de kwartfinales tegen Egypte.

Congo en Marokko treffen elkaar volgende week vrijdag (25 maart) in Kinshasa, vier dagen later is de return in Casablanca. Inzet is een ticket naar het WK.

De Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zei onlangs dat Mazraoui en Ziyech zouden worden opgenomen in de voorlopige selectie van Halilhodzic, met wie beiden vorig jaar botsten. Via sociale media lieten Mazraoui (24) en Ziyech (28) echter direct weten niets te voelen voor een terugkeer in de nationale ploeg zolang het conflict met de bondscoach niet is opgelost. Ze leven al maanden in onmin met Halilhodzic. De 69-jarige Bosniër vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure zou hebben afgemeld.

Sofyan Amrabat (oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord) zit wel in de selectie voor het tweeluik met Congo. Andere bekende namen in de groep zijn Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri en Munir El Haddadi (allen Sevilla). De geboren Amsterdammer Tarik Tissoudali, aanvaller van AA Gent, kreeg ook een oproep. Tissoudali (28) speelde eerder voor SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap.

Ook Oliver Naesen moet passen voor Milaan-Sanremo

11.28 uur: De Belgische wielrenner Oliver Naesen ontbreekt zaterdag in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker waarin hij in 2019 als tweede eindigde. De renner van AG2R-Citroën is ziek en heeft zich afgemeld. Naesen werd drie jaar geleden in Sanremo in de sprint geklopt door de Fransman Julian Alaphilippe, die er eveneens niet bij is.

De 31-jarige Belg werd vorige maand vierde in Omloop Het Nieuwsblad. Hij stapte afgelopen week in Parijs-Nice tijdens de voorlaatste etappe af. Heel wat renners verlieten de Franse etappekoers vanwege ziekte.

Vorig jaar eindigde Naesen in Milaan-Sanremo op de 21e plaats. Zijn landgenoot Jasper Stuyven won toen. De Italiaanse klassieker gaat zaterdag over 293 kilometer.

Mikaela Shiffrin Ⓒ ProShots

Skiester Shiffrin wint wereldbeker voor vierde keer

11.20 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de vierde keer de wereldbeker gewonnen. De 27-jarige Shiffrin stelde de eindzege in het algemene wereldbekerklassement veilig door tweede te worden op de super-G in Courchevel. Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan, heeft ze een onoverbrugbare voorsprong van 236 punten op de Slowaakse Petra Vlhova die op de Franse piste in de Alpen als zeventiende eindigde.

Shiffrin moest de dagzege op de super-G laten aan Ragnhild Mowinckel. De 29-jarige Noorse bleef de Amerikaanse 0,05 seconde voor. Michelle Gisin uit Zwitserland, de olympisch kampioene van Beijing op de combinatie, eindigde als derde op 0,13. Shiffrin had woensdag wel de afdaling in Courchevel gewonnen, haar vijfde wereldbekerzege van dit seizoen en de 74e in totaal.

De Amerikaanse veroverde de grote kristallen bol als winnares van de wereldbeker eerder in 2017, 2018 en 2019. Ze beleefde vorige maand in China teleurstellende Winterspelen. Shiffrin deed op zes onderdelen mee, maar eindigde overal naast het podium.

Met vier eindzeges in de wereldbeker kwam Shiffrin op gelijke hoogte met haar landgenote Lindsey Vonn. Alleen de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll won het algemeen klassement nog vaker. Zij was in de jaren 70 zes keer de beste.

De kleine kristallen bol voor de nummer 1 van het wereldbekerklassement op de super-G ging naar Federica Brignone. De Italiaanse won dit seizoen drie van de negen wedstrijden op de super-G. Brignone kwam in Courchevel niet verder dan de negentiende plaats, op 1,64 seconde van Mowinckel. De Noorse boekte haar tweede overwinning in de wereldbeker. De eerste was vier jaar geleden op een reuzenslalom.

Bij de mannen ging de dagzege naar Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk, die een dag eerder ook al de afdaling won. Kriechmayr bleef de Zwitser Marco Odermatt, winnaar van de algemene wereldbeker, 0,53 seconde voor. Aleksander Aamodt Kilde eindigde in Courchevel als vierde. De Noor was al zeker van de eindzege in het klassement van de super-G. Kilde, die een relatie heeft met Shiffrin, pakte ook een kleine kristallen bol als wereldbekerwinnaar van de afdaling.

Niklas Süle Ⓒ Pro Shots

Bayern München voorlopig zonder Niklas Süle

10.58 uur: Bayern München kan voorlopig niet beschikken over Niklas Süle. De verdediger heeft woensdag tijdens de training een blessure aan zijn rechterdijbeen opgelopen, meldt de Duitse recordkampioen.

Süle is dit seizoen een vaste waarde bij Bayern. Hij deed mee in 24 competitiewedstrijden. Hoe lang Süle precies niet kan spelen, is niet duidelijk.

Bayern München zag de voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund woensdag teruglopen tot 4 punten. In de Bundesliga staan nog acht speelronden op het programma. Bayern vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Union Berlin. Bayern staat daarnaast in de kwartfinales van de Champions League.

Hockeybond wil Klein Nagelvoort als nieuwe voorzitter

10.50 uur: Erik Klein Nagelvoort is de beoogde nieuwe voorzitter van de Nederlandse hockeybond KNHB. Het bestuur heeft de 56-jarige oud-bondsscheidsrechter voorgedragen als opvolger van Erik Cornelissen, die later dit jaar aftreedt.

Nagelvoort floot van 1988 tot 2006 hockeywedstrijden, ook op internationaal niveau. Daarnaast was hij bij de KNHB bondsgedelegeerde, beoordelaar, planner, lid van de commissie arbitrage en lid van de landelijke commissie bondsarbitrage. Klein Nagelvoort heeft ook bestuurservaring, van 2011 tot en met 2016 had hij als voorzitter de leiding over MHC De Reigers uit Hoofddorp.

Cornelissen is sinds 2014 voorzitter van de hockeybond. Het is de bedoeling dat Klein Nagelvoort hem tijdens de algemene vergadering in november opvolgt.

Problemen basketballers Los Angeles Lakers houden aan

08.04 uur: De Los Angeles Lakers hebben opnieuw verloren in de NBA. De recordkampioen ging met 124-104 onderuit bij Minnesota Timberwolves.

Voor LA Lakers betekende het de elfde nederlaag op rij in een uitwedstrijd. Van de laatste 21 duels verloor de ploeg van sterspeler LeBron James er liefst zestien. LA Lakers staat nu negende in de Western Conference, wat nog net genoeg zou zijn om aan de play-offs mee te mogen doen.

„Mijn geduld wordt meer dan in voorgaande jaren op de proef gesteld, simpelweg vanwege de manier waarop we spelen”, zei een teleurgestelde James, die met negentien punten de meest trefzekere speler was van zijn team.

San Antonio Spurs profiteerde dankzij een zege van 122-120 op Oklahoma City Thunder van de nederlaag van de Lakers. De Spurs staan momenteel elfde in de Western Conference, nog wel net achter de Lakers dus.