Sport Kort: vierde eindzege skiester Mikaela Shiffrin in wereldbeker

Ook Naesen moet passen voor Milaan-Sanremo

11.28 uur: De Belgische wielrenner Oliver Naesen ontbreekt zaterdag in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker waarin hij in 2019 als tweede eindigde. De renner van AG2R-Citroën is ziek en heeft zich afgemeld. Naesen werd drie jaar geleden in Sanremo in de sprint geklopt door de Fransman Julian Alaphilippe, die er eveneens niet bij is.

De 31-jarige Belg werd vorige maand vierde in Omloop Het Nieuwsblad. Hij stapte afgelopen week in Parijs-Nice tijdens de voorlaatste etappe af. Heel wat renners verlieten de Franse etappekoers vanwege ziekte.

Vorig jaar eindigde Naesen in Milaan-Sanremo op de 21e plaats. Zijn landgenoot Jasper Stuyven won toen. De Italiaanse klassieker gaat zaterdag over 293 kilometer.

Skiester Shiffrin wint wereldbeker voor vierde keer

11.20 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de vierde keer de wereldbeker gewonnen. De 27-jarige Shiffrin stelde de eindzege in het algemene wereldbekerklassement veilig door tweede te worden op de super-G in Courchevel. Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan, heeft ze een onoverbrugbare voorsprong van 236 punten op de Slowaakse Petra Vlhova.

Shiffrin moest de winst op de super-G laten aan Ragnhild Mowinckel. De Noorse bleef de Amerikaanse 0,05 seconde voor op de Franse piste. Michelle Gisin uit Zwitserland, de olympisch kampioene van Peking op de combinatie, eindigde als derde op 0,13.

Shiffrin veroverde de grote kristallen bol als winnares van de wereldbeker eerder in 2017, 2018 en 2019. Ze beleefde vorige maand in China teleurstellende Winterspelen. Shiffrin deed op zes onderdelen mee, maar eindigde overal naast het podium.

Bayern München voorlopig zonder geblesseerde verdediger Süle

10.58 uur: Bayern München kan voorlopig niet beschikken over Niklas Süle. De verdediger heeft woensdag tijdens de training een blessure aan zijn rechterdijbeen opgelopen, meldt de Duitse recordkampioen.

Süle is dit seizoen een vaste waarde bij Bayern. Hij deed mee in 24 competitiewedstrijden. Hoe lang Süle precies niet kan spelen, is niet duidelijk.

Bayern München zag de voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund woensdag teruglopen tot 4 punten. In de Bundesliga staan nog acht speelronden op het programma. Bayern vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Union Berlin. Bayern staat daarnaast in de kwartfinales van de Champions League.

Hockeybond wil Klein Nagelvoort als nieuwe voorzitter

10.50 uur: Erik Klein Nagelvoort is de beoogde nieuwe voorzitter van de Nederlandse hockeybond KNHB. Het bestuur heeft de 56-jarige oud-bondsscheidsrechter voorgedragen als opvolger van Erik Cornelissen, die later dit jaar aftreedt.

Nagelvoort floot van 1988 tot 2006 hockeywedstrijden, ook op internationaal niveau. Daarnaast was hij bij de KNHB bondsgedelegeerde, beoordelaar, planner, lid van de commissie arbitrage en lid van de landelijke commissie bondsarbitrage. Klein Nagelvoort heeft ook bestuurservaring, van 2011 tot en met 2016 had hij als voorzitter de leiding over MHC De Reigers uit Hoofddorp.

Cornelissen is sinds 2014 voorzitter van de hockeybond. Het is de bedoeling dat Klein Nagelvoort hem tijdens de algemene vergadering in november opvolgt.

Problemen basketballers Los Angeles Lakers houden aan

08.04 uur: De Los Angeles Lakers hebben opnieuw verloren in de NBA. De recordkampioen ging met 124-104 onderuit bij Minnesota Timberwolves.

Voor LA Lakers betekende het de elfde nederlaag op rij in een uitwedstrijd. Van de laatste 21 duels verloor de ploeg van sterspeler LeBron James er liefst zestien. LA Lakers staat nu negende in de Western Conference, wat nog net genoeg zou zijn om aan de play-offs mee te mogen doen.

"Mijn geduld wordt meer dan in voorgaande jaren op de proef gesteld, simpelweg vanwege de manier waarop we spelen", zei een teleurgestelde James, die met negentien punten de meest trefzekere speler was van zijn team.

San Antonio Spurs profiteerde dankzij een zege van 122-120 op Oklahoma City Thunder van de nederlaag van de Lakers. De Spurs staan momenteel elfde in de Western Conference, nog wel net achter de Lakers dus.