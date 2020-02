Knegt alleen op relay tijdens WK shorttrack

Bondscoach Jeroen Otter geeft hen de voorkeur boven Sjinkie Knegt, die afgelopen weekeinde na een jaar afwezigheid terugkeerde. Knegt, die ernstige brandwonden opliep toen hij thuis de houtkachel aan wilde steken, doet in Zuid-Korea wel mee aan de relay, zoals Telesport eerder al meldde. Ook Daan Breeuwsma en Melle van ’t Wout zijn geselecteerd voor de aflossing.

Nederland heeft bij de mannen maar twee startplaatsen voor het individuele toernooi. De Laat behaalde in januari bij de EK in Debrecen zilver op de 1500 meter. In het eindklassement eindigde hij als vierde. De 20-jarige Roes pakte anderhalve week terug bij zijn wereldbekerdebuut, in Dresden, direct zilver op de 1500 meter.

Bij de vrouwen mag Nederland drie shorttracksters afvaardigen. Naast Europees kampioene Suzanne Schulting kiest Otter voor Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof. Rianne de Vries en Xandra Velzeboer rijden de relay.

De WK zijn van 13 tot en met 15 maart.