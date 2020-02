Knegt blij met deelname WK

De selectiecommissie van de shorttrackers (onder wie bondscoach Jeroen Otter) heeft voor De Laat en Roes gekozen, omdat ze met hun prestaties in de World Cups aan de criteria hebben voldaan om afgevaardigd te worden.

Sjinkie Knegt, die op 10 januari 2019 ernstige brandwonden opliep toen hij thuis de houtkachel aan wilde steken, rijdt zoals Telesport eerder al meldde, de relay. Ook Daan Breeuwsma en Melle van ’t Wout zijn geselecteerd voor de aflossing. „Ik zou het mooi vinden om nog het WK te rijden en zo het seizoen af te sluiten”, zei Knegt vlak na de laatste World Cup in Dordrecht.

Nederland heeft bij de mannen maar twee startplaatsen voor het individuele toernooi. De Laat behaalde in januari bij de EK in Debrecen zilver op de 1500 meter. In het eindklassement eindigde hij als vierde. De 20-jarige Roes pakte anderhalve week terug bij zijn wereldbekerdebuut, in Dresden, direct zilver op de 1500 meter.

Bij de vrouwen mag Nederland drie shorttracksters afvaardigen. Naast Europees kampioene Suzanne Schulting rijden ook Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof het individuele toernooi, want bij de vrouwen zijn drie plaatsen. Rianne de Vries en Xandra Velzeboer worden ingeschreven voor de relay.

De WK zijn van 13 tot en met 15 maart.