Strafschoppenstudie op bidon helpt Everton aan punt: ’60 procent door het midden’

James Maddison en Jordan Pickford. Ⓒ ANP/HH

Voor de KNVB-bekerfinale Ajax niet getraind op strafschoppen, PSV wel. De Eindhovenaren wonnen zondag na een strafschoppenserie in de Kuip. Dat een goede voorbereiding kan helpen bij een strafschop, werd een dikke 24 uur later nog maar eens bewezen in de Premier League. Daar stopte Jordan Pickford een penalty met dank aan op zijn bidon geplakte data.