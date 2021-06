Frank de Boer ziet fitte Daley Blind: ’Hij heeft alles meegedaan’

„Daley is 100 procent fit”, stelde de keuzeheer op de persconferentie. „Het gaat hartstikke goed met hem. Hij heeft maandag alles volledig meegedaan en tot nu toe heeft hij geen een training moeten missen.” Toch is het niet zeker dat hij woensdag tegen Schotland minuten maakt. „We gaan nu met het performance team kijken wat het beste is. Misschien is het beter om hem pas tegen Georgië minuten te laten maken.

5-3-2-systeem

Een iemand die tegen Schotland in ieder geval wel in de basis staat, is Marten de Roon. De middenvelder, die volgens De Boer „als geen ander weet hoe het beoogde 5-3-2-systeem werkt”, zat naast hem tijdens het perspraatje. „Bij Atalanta doet hij het fantastisch.”

De middenvelder geeft aan waarom hij het 5-3-2 zo fijn vindt. „Als ploeg heb je met deze manier van spelen een beter gevoel van zekerheid. Toch kan je ook heel aanvallend spelen.” De Roon heeft verder geen boodschap aan de kritiek die er rondom zijn selecteren is. „Ik hoor al drie jaar dat er altijd vraagtekens en twijfels rondom mijn positie zijn. Maar van de technische staf krijg ik altijd het gevoel dat ik gewaardeerd ben en de kans heb om te spelen. Omdat je de tegenstander wat meer lokt, zullen er in aanvallend opzicht heel veel ruimtes vallen.”

Waar De Roon al jaren onderdeel is van de selectie, zijn er ook twee spelers die nooit eerder bij het Nederlands elftal zaten die meegaan naar het EK. Jurriën Timber en Cody Gakpo. „Ze maken een ontzettend volwassen indruk. Vooral Timber, Gakpo heeft die uitstraling iets minder, maar zijn acties zijn wel geweldig. Het is voor hen een mooie ervaring en wie weet ligt er een rol voor hen in het verschiet.”