PSV-trainer Roger Schmidt krijgt wat hij voor ogen had

AMSTERDAM - PSV is de eerste Nederlandse club die dit seizoen overwintert in Europa. Het bracht zijn eerste grote opdracht van dit seizoen glansrijk tot een einde, met de bijna noodzakelijke winst in Granada door een goal van Donyell Malen: 0-1. De verrassende winst van Omonia Nicosia op concurrent PAOK Saloniki deed de rest. Trainer Roger Schmidt kreeg precies wat hij de laatste dagen voor ogen had.