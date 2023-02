Slot blijft nuchter ondanks complimenten PSV-collega Van Nistelrooy

„Als andere clubs zo naar je kijken, dan is dat heel mooi”, zei Slot twee dagen voor de topper in De Kuip. „Een groot compliment voor wat wij het laatste half jaar hebben neergezet. Niet alleen het feit dat we favoriet zijn in zijn ogen is een compliment, maar vooral ook de toevoegingen van Ruud over de stabiliteit, organisatie en manier van spelen. Zaken waar we elke dag heel hard voor werken.”

Slot rekent zich echter nog niet rijk in de titelrace. „Ik vind, en dat is ook een feit, dat de bovenste clubs nog heel dicht bij elkaar staan. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan en het is nog een lange weg voor die vijf clubs. Er is heel veel geloof in de groep, maar dat is wat anders dan arrogantie. Ik zie ook nog altijd veel verbeterpunten na elke wedstrijd. Perfectie zullen we nooit halen, maar daar streven we wel naar.”

Feyenoord verloor dit seizoen in de Eredivisie pas één keer, in september in Eindhoven tegen PSV (4-3). „Wij hebben de laatste twee keer niet gewonnen tegen PSV, maar ik denk niet dat ik dit hoef te gebruiken als extra stimulans voor zondag. Ik heb dit team nog nooit hoeven motiveren, ze geven altijd alles”, aldus Slot.

Quinten Timber Ⓒ ANP/HH

Quinten Timber in basis

Slot heeft voor het duel met PSV een basisplaats ingeruimd voor Quinten Timber. „Hij gaat starten”, zei de coach van de koploper twee dagen voor de topper in De Kuip.

Timber liep in december tijdens een oefenduel met FC Emmen een voetblessure op, maar keerde afgelopen maand sneller dan verwacht terug op het veld. De middenvelder kwam de laatste drie wedstrijden als invaller binnen de lijnen. Timber speelde afgelopen zondag tegen FC Twente (1-1) de gehele tweede helft.

„Ik denk het wel”, reageerde Slot op de vraag of Timber een uur kan spelen tegen PSV. „Hij heeft een goede trainingsweek gehad en we hebben hem dinsdag niet gebruikt in het oefenduel met Vitesse. Dit met het idee dat hij in staat zou moeten zijn om langer dan een helft te kunnen spelen tegen PSV, afhankelijk natuurlijk van de intensiteit van de wedstrijd.”

Naast de al langer geblesseerde Gernot Trauner mist Slot zondag alleen Sebastian Szymanski. De Poolse middenvelder liep tegen Twente een knieblessure op en staat enkele weken buitenspel. „De rest is beschikbaar”, aldus Slot.