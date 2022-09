Premium Het beste van De Telegraaf

PSV mist een goede loodgieter

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

In Enschede beleven André Ramalho en Cody Gakpo met PSV een teleurstellende avond. Bij de eerste serieuze test in de Eredivisie zakken de Brabanders door het ijs. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ENSCHEDE - De jubel over het behoud van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré in de hectische laatste dagen van de transferwindow is snel verstomd bij PSV. Met de twee sterkhouders aan boord denkt PSV na vier titelloze jaren weer kans te maken op het kampioenschap, maar bij de eerste de beste serieuze test in de Eredivisie, zakte het team van trainer Ruud van Nistelrooy finaal door het ijs. Het kwalitatief sterke en energieke FC Twente legde in de kolkende Grolsch Veste genadeloos de zwakke plekken bloot van het peperdure Eindhovense team (2-1).