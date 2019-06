FC Utrecht-speler Gavory op weg naar miljoenentransfer

FC Utrecht is er met de desbetreffende buitenlandse club al uit en de verwachting is dat Gavory er persoonlijk ook uit gaat komen.

De Fransman kwam vorige zomer over Clement Foot, die hem voor circa 2,5 ton verkocht aan de club uit de Domstad. Nu gaat Gavory waarschijnlijk voor een bedrag van boven de 3 miljoen euro de deur uit.

Op de eerste training waren wel de nieuwkomers Adam Maher (AZ) en Justin Lonwijk (Jong PSV) te bewonderen. De nieuwe hoofdtrainer John van den Brom zwaaide op een jolige manier de scepter over Sportpark Zoudenbalch.

Issah Abass was nog niet op de club te bewonderen. De Ghanees - overgekomen van Mainz’05 - is in zijn thuisland om zijn papieren te regelen.