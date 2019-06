Miljoenentransfer voor FC Utrecht-speler Gavory

FC Utrecht gaat vooralsnog geen vervanger aantrekken voor Gavory. De clubleiding verwacht dat met de huidige selectie zijn vertrek kan worden opgevangen.

Op de eerste training waren wel de nieuwkomers Adam Maher (AZ) en Justin Lonwijk (Jong PSV) te bewonderen. De nieuwe hoofdtrainer John van den Brom zwaaide op een jolige manier de scepter over Sportpark Zoudenbalch.

Issah Abass was nog niet op de club te bewonderen. De Ghanees - overgekomen van Mainz’05 - is in zijn thuisland om zijn papieren te regelen.