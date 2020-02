RKC en PEC Zwolle schieten weinig op met gelijkspel

Hans Mulder (L) houdt het schot van Pelle Clement tegen. Ⓒ Hollandse Hoogte

WAALWIJK - Het duel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle heeft geen doelpunten opgeleverd (0-0). Dat was niet zo verwonderlijk, want beide ploegen schoten slechts eenmaal op doel in het povere duel.