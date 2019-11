Motorcoureur (20) overlijdt na crash op circuit Sepang

Munandar kwam uit in de Idemitsu Asia Talent Cup. Hij ging in de eerste ronde onderuit in bocht 10 waarna de race meteen werd stilgelegd. Na een medische behandeling ter plekke werd Munandar overgebracht naar een ziekenhuis in Kuala Lumpur waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Op verzoek van de rijders gaat de tweede race op zondag gewoon door. Die zal worden voorafgegaan door een minuut stilte. In Sepang strijden dit weekeinde ook de motorcoureurs uit de MotoGP.