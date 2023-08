Trainer Rico Verhoeven waarschuwt: ’Er is nul twijfel’

Rico Verhoeven (34) keert op 4 november terug in de ring na een zware knieblessure. In het Arnhemse Gelredome verdedigt de tienvoudig wereldkampioen dan zijn belt tegen zijn uitdager en houder van de interim-titel, Tariq Osaro. ’The King of Kickboxing’ kreeg onlangs groen licht om weer volle bak te trainen en dat wordt keihard aangegrepen, vertelt zijn trainer Dennis Krauweel.

Trainer Dennis Krauweel (links) met Rico Verhoeven. Ⓒ ANP/HH