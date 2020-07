Mourinho spuwt gal over VAR

De Portugese oefenmeester beklaagde zich dat zijn spits Harry Kane geen strafschop kreeg na een overtreding op hem vroeg in de wedstrijd.

„Iedereen weet dat het een strafschop is en als ik zeg iedereen, dan bedoel ik iedereen”, zei Mourinho. Hij wist ook wie er volgens hem achter zat. „Het is dezelfde scheidsrechter die de VAR-beslissing nam als in de wedstrijd tegen Sheffield United, Michael Oliver. Meningen doen ter zake en dat is niet alleen de mijne. Net als bij Sheffield was de man van de wedstrijd niet een van de spelers.”

De VAR keurde in de slotfase van de wedstrijd ook nog een doelpunt van Bournemouth af wegens hands.

Aston Villa-coach ook boos

Ook coach Dean Smith van Aston Villa beklaagde zich over de videoscheidsrechter na de 3-0-nederlaag tegen Manchester United. Scheidsrechter Jon Moss wees naar de stip nadat hij een overtreding had gezien op Bruno Fernandes van United.

Bruno Fernandes heeft gescoord Ⓒ ANP/HH

„De eerste aanraking van Fernandes is op de bal, de tweede op het scheenbeen van verdediger Ezri Konsa”, mopperde Smith. „Ik kan begrijpen dat Jon het verkeerd ziet, maar als het naar de VAR gaat, dan snap ik niet waar die naar kijkt. Het is een schandelijke beslissing.”

United-coach Ole Gunnar Solskjaer was het daar overigens niet mee eens. „Ik denk dat het een strafschop was. Die jongen steekt zij been uit. Fernandes maakte een fantastische Zidane-draai en landde bovenop hem.”

