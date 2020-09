Serena Williams weer een stap dichter bij gedroomde 24e grandslamtitel

Williams houdt daardoor zicht op evenaring van het recordaantal eindzeges in een grandslamtoernooi. Betreffende mijlpaal is met 24 titels nog altijd in handen van de Australische Margaret Court.

Serena Williams versloeg in de voorgaande rondes achtereenvolgens Kirstie Ahn (Amerika), Margarita Gasparyan (Rusland) en Sloane Stephens (Amerika). De 38-jarige Williams, inmiddels de huidige nummer acht van de wereld, kreeg behoorlijke tegenstand van Sakkari. In de beslissende derde set nam de Griekse speelster, de nummer 22 van de WTA-ranglijst, zelfs een 2-0 voorsprong, maar kon uiteindelijk niet doordrukken. Williams plaatste vervolgens bij een 4-3 voorsprong de beslissende break en serveerde daarna de partij uit. Zo nam ze wraak voor haar recente nederlaag bij het toernooi in Cincinnati (derde ronde) tegen Sakkari.

Maria Sakkari aan service in haar partij tegen Serena Williams. Ⓒ AFP

Er ligt voor Williams in New York een uitgelezen kans om de titel te pakken. Veel wereldtoppers, onder wie Ashleigh Barty (nummer 1) Simona Halep (nummer 2) en Kiki Bertens (7), lieten vanwege het coronavirus het grandslamtoernooi schieten. Daardoor is Williams ook al als derde geplaatst. Haar laatste triomf bij een grandslamtoernooi dateert echter wel van 2017, toen won ze de Australian Open.

De Nederlandse inbreng op de US Open werd al na de eerste ronde gereduceerd tot nul. Arantxa Rus verloor als enige vertegenwoordigster van ons land in drie sets van de Amerikaanse Ann Li.

