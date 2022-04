Premium Het beste van De Telegraaf

‘Zweten door die twee miep-miep-gasten’ Til verwacht ook spektakel tijdens return in Marseille

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Guus Til in duel tijdens de halve finale. Ⓒ PROSHOTS

ROTTERDAM - Guus Til is trots op de Europese avond die hij met Feyenoord heeft beleefd in het eerste deel van de halve finale tegen Olympique Marseille. Voor dit soort partijen kwam hij naar Rotterdam. De hele ploeg gaf het Legioen waar voor zijn geld, maar Til denkt dat de return wel eens net zo spectaculair kan worden. ,,Het zal in Marseille zeker geen 0-0 wedstrijd worden. Het wordt sowieso heel moeilijk, want het kan daar ook een gekkenhuis zijn. Ik denk dat het gewoon een soortgelijk duel wordt als vanavond’’, zegt middenvelder, die in de slotminuten uitviel.