Stelling: Tsjechië niet onderschatten

Oranje ontmoet Tsjechië in de achtste finale van het EK voetbal. Nederland had het slechter kunnen treffen, maar we moeten we de Tsjechen niet onderschatten. Is Oranje ondanks drie overwinningen in de poule eigenlijk wel zo goed of valt dat wel tegen?