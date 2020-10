Oefenvoetbal: België gelijk, ruime zege Engeland

Dominic Calvert-Lewin kopt de 1-0 binnen voor Engeland. Ⓒ EPA

Het Belgisch voetbalelftal heeft donderdagavond in Brussel in een oefenwedstrijd in de slotfase een voorsprong weggegeven tegen Ivoorkust. In het Koning Boudewijnstadion, waar 7000 toeschouwers welkom waren, werd het 1-1.