Voormalig trainer en Joegoslavisch international Sinisa Mihajlovic (53) overleden

Mihajlovic was het laatst actief als trainer van Bologna, waar hij in september van dit jaar ontslagen werd. De voormalig vrijetrappenkoning werd in januari 2019 aangesteld als coach van de Italiaanse club, waarna in de zomer van 2019 bekend werd dat hij aan leukemie leed.

Moeilijke beslissing

Na twee seizoenen waarin Mihajlovic Bologna naar een plaats in de middenmoot van de Serie A loodste, had de coach in de voorbereiding op het huidige seizoen wat problemen. Toch achtte hij zichzelf in staat om aan te blijven als trainer en de spelersgroep te coachen. In september, toen het seizoen pas een paar weken onderweg was, nam Bologna toch afscheid van Mihajlovic. Een ontzettend moeilijke beslissing, zo omschreef de clubleiding het.

Eerder in zijn trainersloopbaan coachte Mihajlovic onder meer Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino en het Portugese Sporting Lissabon, waar hij al na negen dagen ontslagen werd. Zijn contract was toen officieel nog niet eens ingegaan. Ook had de linkspoot de Servische nationale ploeg een tijdje onder zijn hoede.

Oranje

Oranje kwam Mihajlovic twee keer tegen op een eindtoernooi. Tijdens het WK van 1998 ging Mihajlovic met Joegoslavië in de achtste finale onderuit tegen het Nederlands elftal, door een late goal van Edgar Davids. Twee jaar later, tijdens het EK in Nederland en België, werd de defensie van Mihajlovic aan flarden gespeeld door een ontketend Oranje, dat de kwartfinale met 6-1 won.