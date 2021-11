Sneeuwval spelbreker voor Leeuwinnen: duel verplaatst naar zaterdag

Het duel is verschoven naar zaterdagmiddag, aanvang 12.00 uur. De terugvlucht van de Nederlandse selectie was voor zaterdagochtend gepland, maar wordt nu overgeboekt. Voor Oranje staat er maandagavond een oefeninterland tegen Japan in Den Haag op het programma.

Nederland leidt in poule C met 10 punten uit vier duels. Tsjechië staat derde met 4 punten uit drie wedstrijden. Het eerste onderlinge duel eindigde in september in Groningen in 1-1.

De winnaar van de WK-kwalificatiegroep plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023.