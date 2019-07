Rep adviseert speelsters: ’Slaappilletje in je mik’

John Rep, een van de finalisten van 1974, zit dan voor de buis. „Je hoort veel oud-voetballers zeggen dat ze het niks vinden, maar ik vind het vrouwen-WK leuk om te volgen. Het voetbal is niet altijd top, maar de hele sfeer eromheen wel met de Oranje-supporters. Ik heb bijna alles gezien en ik kijk echt uit naar de finale. Natuurlijk gaat er nog veel mis en kan het allemaal nog veel beter, maar als je ziet waar ze vandaan komen dan hebben de Oranje Leeuwinnen een enorme vooruitgang geboekt.”

Heeft Rep als ervaringsdeskundige nog tips voor de meiden van bondscoach Sarina Wiegman? „Ik zou wel adviseren om de avond voor de finale een slaappilletje in je mik te gooien. Anders ga je in je bed liggen malen. En als je ’s ochtends een stevige bak koffie neemt, dan ben je meteen weer fris. En verder is het belangrijk om je zoveel mogelijk voor alles af te sluiten. Als je in de finale de eerste twee ballen goed raakt, dan weet je dat het goed zit. Springen die van je voet af, dan wordt het een zware middag.”

Rep ziet de VS als favoriet om de wereldtitel te pakken, maar acht de Oranje Leeuwinnen zeker niet kansloos. „Als ze zorgen dat ze de openingsfase goed doorkomen, geef ik ze zeker een kans, want ik vond de VS tegen Engeland verderop in de wedstrijd behoorlijk inkakken. Terwijl de Oranje Leeuwinnen hebben laten zien conditioneel heel goed te zijn. Daar liggen mogelijkheden.”