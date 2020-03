Streep door Grand Prix van Australië vanwege corona

De Grand Prix van Australië is de eerste race van het Formule 1-seizoen van 2020. De volgende race vindt over een week plaats in Bahrein. Het is nog niet bekend of die race kan doorgaan. De Grote Prijs van China in Shanghai op 19 april is in ieder geval afgelast.

Bekijk ook: Politiek pokerspel rond annuleren Grand Prix van Australië

McLaren

Eerder op de dag trok de renstal van McLaren zich al terug vanwege een positief coronageval binnen de staf. Bij het team van Haas werden ook vier personen getest, maar daarvan waren alle uitslagen negatief.

In totaal zijn er bij negen personen coronatests afgenomen, waarbij vooralsnog alleen de McLaren-medewerker positief testte. Van het negende persoon - die niet werkt in de Formule 1- is de uitslag nog niet bekend.

Lewis Hamilton maakte in aanloop naar de aanvankelijke seizoensopener van zijn hart geen moordkuil. De zesvoudig wereldkampioen begreep er niets van dat het Formule 1-circus door zou gaan. Op het moment van zijn uitlatingen was er nog geen besluit genomen.

Max Verstappen wordt gefotografeerd in Melbourne. Ⓒ AFP

,,Ik ben heel verbaasd dat we hier zijn, het is shocking”, reageerde de Mercedes-coureur donderdag naar aanleiding van de berichten over het coronavirus. ,,Er zijn zoveel fans op het circuit, vandaag al. De hele wereld reageert, misschien wat laat, maar toch. De NBA en het vliegverkeer naar Amerika zijn inmiddels stilgelegd, maar de Formule 1 gaat door…”

Hamilton stelde dat het grote geld een belangrijke rol speelt. „Cash is king.” Nu is de Grand Prix van Australië dus alsnog uitgesteld.