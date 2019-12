Max Verstappen de grote man tussen de sterren in Parijs

De strak in het pak gestoken Max Verstappen behoort als nummer drie van de koningsklasse tot de grote mannen van de avond. Ⓒ De Telegraaf

PARIJS - Netjes opgedirkt werd Max Verstappen een avond lang in de watten gelegd. In Parijs werd maar weer eens fijntjes duidelijk hoe belangrijk de Formule 1 is voor autosportfederatie FIA. Tijdens het seizoens-afsluitende gala bij het Louvre behoorde ook de nummer drie van de koningsklasse, zijn beste prestatie tot nu toe, tot de grote mannen van de avond.