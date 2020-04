’Fraude rond WK’s voetbal 2018 en 2022’

Een aantal comitéleden heeft volgens de Amerikaanse justitie steekpenningen ontvangen om in 2010 bij de toewijzing op Rusland en Qatar te stemmen. Voor het WK van 2018 waren ook Nederland en België in een gezamenlijk bid kandidaat, net als Engeland en de combinatie Spanje/Portugal. Voor 2022 moest Qatar concurreren met de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en Australië.

Volgens de aanklagers ontvingen voormalig Braziliaans bondsvoorzitter Ricardo Teixeira en voormalig Conmebol-voorzitter Nicolás Leoz steekpenningen in ruil voor hun stem op Qatar, terwijl voormalig Concacaf-voorzitter Jack Warner vijf miljoen dollar ontving in ruil voor een stem op Rusland. De Conmebol is de voetbalbond van Zuid-Amerika, Concacaf van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Ook Rafael Salguero, voorzitter van de Guatemalaanse bond, kreeg een miljoen dollar voor een stem op Rusland.

Daarnaast worden twee voormalige topmannen van het mediabedrijf 21st Century Fox Inc aangeklaagd. Hernan Lopez en Carlos Martinez worden verdacht van fraude en witwassen. Ook oud-directeur Gerard Romy van het Spaanse mediabedrijf Imagina Media Audiovisual SL moet zich binnenkort verantwoorden, net als de leiding van een sportmarketingbedrijf uit Uruguay. Bij de onderzoeken naar fraude binnen de FIFA waren ook de Franse en Zwitserse justitie betrokken. De wereldvoetbalbond hield ook zelf een intern onderzoek, dit kostte voorzitter Sepp Blatter in 2015 zijn baan.