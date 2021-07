Vier nederlagen op rij voor Mark van Bommel met VfL Wolfsburg

Van Bommel begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een 2-1 zege op Erzgebirge Aue, dat in Duitsland op het tweede niveau speelt. Daarna waren Hansa Rostock (3-0) en Holstein Kiel (1-0), beide ook uitkomend in de tweede Bundesliga, te sterk. Vorig weekeinde verloor Wolfsburg dik (4-1) van Olympique Lyon, de nieuwe club van coach Peter Bosz.

Wolfsburg speelt over twee weken in het Duitse bekertoernooi uit tegen Preussen Münster. Een week later is de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen VfL Bochum.