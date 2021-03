Daley Blind verlengt contract bij Ajax

Blind keerde in de zomer van 2018 terug in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij Ajax vier jaar eerder had verruild voor Manchester United.

„Ik ben blij dat ik eruit ben gekomen met Ajax. Dit was het juiste moment om bij te tekenen”, zegt Blind op de website van de Amsterdammers. „Ik heb het ontzettend naar mijn zin en voel me thuis bij de club. We hebben een fantastisch elftal, waarmee we veel mee kunnen bereiken. Daar maak ik graag deel van uit.”

Blind werd in totaal al vijf keer landskampioen met Ajax en won in 2019 ook de KNVB-beker met de Amsterdamse club. Ook tilde hij twee keer de Johan Cruijff Schaal de lucht in. Blind is eveneens een vaste waarde in de Oranje-selectie van bondscoach Frank de Boer.