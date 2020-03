Henk ten Cate: ’Meneer van KNVB opsluiten’

Henk ten Cate schuift aan bij Pim Sedee, Valentijn Driessen en Mike Verweij voor de voetbalpodcast van De Telegraaf.

AMSTERDAM - Henk ten Cate is na Ruud Gullit, Dick Advocaat, Willem van Hanegem en Dirk Kuyt de volgende voetbalicoon die niets ziet in het plan van KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, die het winnen en verliezen wil afschaffen en geen ranglijsten meer wil laten bijhouden voor jeugdspelers tot 13 jaar. „Die meneer die dit heeft verzonnen, moeten ze opsluiten”, zegt de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Chelsea in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.