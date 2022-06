Femke Bol in topvorm naar WK Atletiek

In Europa staat er geen maat op Bol, die haar twee belangrijkste Amerikaanse tegenstrevers Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad pas over ruim twee weken tijdens de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene zal ontmoeten.

"Goede race, maar niet perfect"

„Het was een goede race vandaag, maar niet perfect”, vertelde Bol na afloop. „Ik denk dat de eerste vijf of zes horden heel goed gingen, maar ik raakte wel de laatste horde. Dat ben ik inmiddels wel een beetje gewend, dus kan ik zeker tevreden zijn met deze tijd.” De 22-jarige Amersfoortse blikte ook alvast vooruit op de wereldkampioenschappen. „Ik kijk enorm uit naar Eugene, zeker als je de prestaties van de Amerikaanse kampioenschappen van afgelopen weekend in het Hayward stadion ziet. Ik ontmoet daar geweldige tegenstanders zoals Sydney McLaughlin.” McLaughlin verbeterde afgelopen weekend in Eugene haar eigen wereldrecord en bracht het op 51.41.

Nederlandse WK-gangers in actie

Er kwamen nog zeven Nederlanders plus één estafetteteam 4x100 meter in Stockholm aan de start. Lieke Klaver werd tweede op de 400 meter in 50.96, een fractie boven haar persoonlijk record van 50.80. In dezelfde race werd Eveline Saalberg vierde in 52.92. Eerder dit seizoen kwalificeerde ze zich voor de WK in een persoonlijk record van 51.22.

Nadine Visser werd in een sterk deelnemersveld zesde op de 100 meter horden in een degelijke 12.76 (-0,5 m/s tegenwind). Jessica Schilder hield zich uitstekend staande tussen de wereldtoppers bij het kogelstoten met 19,07 meter. Eerder dit seizoen verbeterde ze al vijf keer het Nederlands record, dat sinds afgelopen weekend op 19,68 meter staat.

Zoë Sedney mag ook starten op de 100 meter horden tijdens de WK vanwege haar hoge plek op de ranking van de wereldatletiekbond. In een B-race werd ze tweede in 13.08 (+0,8). Joris van Gool won samen met Elvis Afrifa, Taymir Burnet en Raphael Bouju de 4x100 meter in een aardige 38.70 en mocht door een late afmelding van olympisch sprintkampioen Marcell Jacobs ook starten op de 100 meter individueel. Hij werd daarin zesde in 10.38 (-0,5).

Ook Mike Foppen startte in Stockholm. Op de 3000 meter werd hij zevende in 7.43.37, een paar seconden boven zijn persoonlijk record van 7.39.75. Hij focust zich op de Europese kampioenschappen die in augustus in München worden gehouden.

Zaterdag vertrekt de WK-ploeg naar Irvine vlakbij Los Angeles voor een trainingskamp, waarna doorgereisd wordt naar Eugene, waar de WK atletiek op 15 juli start.