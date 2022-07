Bondscoach Parsons heeft ’goede hoop’ op meespelen Miedema

Miedema liep tijdens het EK het coronavirus op en miste daardoor de laatste twee groepswedstrijden, tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1). De spits sloot woensdag weer aan bij de selectie. „Ik zei eerder dat het ervan af zou hangen hoe ze de drie trainingen door zou komen. Daarvan hebben we er nu twee gehad”, aldus Parsons. „Maar dingen gaan goed, er is een kans dat ze kan spelen.”

Parsons liet in het midden hoe hij het verlies van Lieke Martens tegen Frankrijk op gaat vangen. Voor de linksbuiten zit het EK, vanwege een voetblessure, erop.

Steun van fans

Oranje verloor in februari tijdens het Tournoi de France met 3-1 van Frankrijk, dat op het EK tot dusverre ook een betere indruk maakt dan Nederland. „Maar we zijn gegroeid, zowel op het veld als ernaast. En ik denk niet dat landen graag tegen ons spelen, want we hebben kwaliteiten. Dat hebben we hier in delen van wedstrijden laten zien.”

Middenvelder Jackie Groenen, die net als Miedema op het EK werd getroffen door het coronavirus, denkt dat Nederland in Rotherham veel kan hebben aan de steun van Oranjefans. „Ik hoorde dat veel mensen deze kant opkomen. Het publiek kan altijd een hoop verschil maken. Hier zitten ze ook dicht op het veld”, zei ze.

Groenen vindt het niet erg dat de favorietenrol bij Frankrijk ligt. Ze ziet ook kansen. „Frankrijk heeft sterke aanvallers en kan gevaarlijk zijn richting ons doel. Maar dat geeft ons misschien juist ook wat ruimte”, aldus Groenen, die zei gezonde spanning te voelen.