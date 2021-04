Ajax wint prestigieuze marketingprijs

Bij de Dutch Marketing Awards, de belangrijkste marketingprijs van Nederland, viel Ajax in de prijzen. De Amsterdammers wonnen in de categorie Marketing Transformer of the Year en zijn daarmee volgens de jury „innovatief en een voorbeeld voor het marketingvak en hebben tevens een aantoonbare bijdrage geleverd aan de (digitale) transformatie van de organisatie.”

De jury wijst onder meer op de digitale marketingstrategie die Ajax in coronatijd versneld heeft doorgevoerd, met onder andere de invoering van mobile ticketing en de centrale rol voor de vernieuwde app. Ook is er lof voor marketingacties zoals die rond het afscheid van Donny van de Beek en de introductie van het Europese uittenue.