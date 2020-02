Exclusief Kristina Vogel: olympisch kampioene lééft na ongeluk

„Ik kon de moonwalk, maar het is in een rolstoel een stuk moeilijker dansen”, zegt Kristina Vogel, die haar gevoel voor humor niet kwijt is. Ⓒ Ann-Kathrin Schwanholt

Zelf was ze ook één van die krachtpatsers van het baanwielrennen. Als woensdag het geweld losbarst tijdens de WK in ’haar’ Berlijn is er geen verdriet bij Kristina Vogel. Haar onderlijf is verlamd door een dwarslaesie, maar het laatste wat de 29-jarige Duitse wil is medelijden. „Voorheen kon ik de moonwalk, maar het is in een rolstoel een stuk moeilijker dansen”, zegt ze. „En weet je, ik voel me door wat er is gebeurd eindelijk vrij.”