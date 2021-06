Dromen Jon Rahm vervuld met US Open-zege

Op de rotsen van Torrey Pines in San Diego vroeg hij zijn vrouw Kelley ten huwelijk, en op de golfbaan in Californië won hij in 2017 zijn eerste zege op de Amerikaanse Tour tijdens de Farmers Insurance Open. Hij vierde het feestje met zijn vrouw en pasgeboren zoontje Kepa. Rahm had nog meer reden toch lachen, want met zijn zege stootte hij Dustin Johnson van de eerste plaats van de wereldranglijst. Daarmee trad de Spanjaard in de voetsporen van zijn legendarische idool Severiano Ballesteros, die tien jaar geleden overleed aan de gevolgen van kanker. „Deze is voor Seve”, zei Rahm. „Zijn twee zeges in The Masters waren speciaal, maar het US Open wilde hij echt heel graag winnen.”

Rahm bleef op de slotdag koeltjes, getuige ook zijn twee geweldige birdies op de slotholes, waarmee hij zijn eindscore op -6 bracht. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen werd met -5 tweede. Overigens haalde Rahm ook nog eens, twee weken nadat hij met een positieve coronatest als leider na 54 holes the Memorial Tournament moest verlaten, zijn ultieme revanche. „Ik geloof in karma”, was de reactie van Rahm, die bijna 1,9 miljoen euro op zijn rekening krijgt bijgeschreven.