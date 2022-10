Dode na onrust in Argentijns voetbalstadion

De spelers van Gimnasia y Esgrima verlaten het veld nadat de politie met traangas heeft geschoten. Ⓒ AFP

Bij onrust in een voetbalstadion in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is donderdag een dode gevallen. De autoriteiten melden dat het slachtoffer, een 57-jarige man, is overleden aan een hartaanval. Volgens onbevestigde berichten zijn er ook gewonden.