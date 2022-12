Pogacar aast in 2023 op Tour én Ronde van Vlaanderen

”Vlaanderen is een van mijn grootste doelen voor komend seizoen”, zei Pogacar op de mediadag van UAE Team Emirates in Alicante tegen onder meer Het Nieuwsblad. „De meest chaotische race van het jaar, de meest stressvolle ook, maar wel met de beste sfeer.”

De 24-jarige kopman van Team Emirates heeft in het voorjaar ook Milaan-Sanremo op zijn programma staan en rijdt Dwars door Vlaanderen als voorbereiding op de Belgische klassieker, die op zondag 2 april wordt verreden. Pogacar gaat dan voor de winst. „Ik weet niet of dat realistisch is bij mijn tweede deelname, maar dit jaar was ik er al dichtbij. Misschien moet ik tot het einde van mijn carrière blijven proberen om ’Vlaanderen’ te winnen. Maar zelfs als je niet wint, geeft het al een fantastisch gevoel om mee te kunnen doen met de beste renners.”

Het hoofddoel van Pogacar in 2023 is de Tour de France. De winnaar van 2020 en 2021 eindigde dit jaar als tweede in de Ronde van Frankrijk achter de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Thomas zet in op Giro

Wielrenner Geraint Thomas heeft voor volgend jaar de Ronde van Italië als hoofddoel. De 36-jarige Welshman, die in 2018 de Tour de France won en dit jaar als derde eindigde in Parijs, liet via Twitter weten de Giro te rijden in 2023. „Hopelijk lukt het nu wel om ’m uit te rijden”, schreef Thomas op Twitter bij twee foto’s waarop hij gewond en met een kapot tenue op de fiets zit.

De renner van Team Ineos viel uit tijdens zijn laatste twee deelnames aan de Giro (in 2017 en 2020), beide keren na een valpartij. Twee jaar geleden liep Thomas een bekkenbreuk op toen hij viel over een bidon.

De Welshman won dit jaar de Ronde van Zwitserland en eindigde daarna in de Tour als derde, achter winnaar Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Thomas had zijn volgers op Twitter vorige maand de vraag gesteld welke grote ronde hij in 2023 moet gaan rijden. Heel wat mensen adviseerden hem voor de Giro te kiezen vanwege „unfinished business.”

Wereldkampioen Remco Evenepoel kondigde onlangs ook aan dat hij volgend jaar de Ronde van Italië gaat rijden. De Belg, dit jaar winnaar van de Vuelta, slaat de Tour waarschijnlijk over. De Giro telt in 2023 heel wat meer tijdritkilometers dan de Ronde van Frankrijk.