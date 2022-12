Formule 1 nog zeker tot en met 2025 in Zandvoort

In Zandvoort wordt zeer verheugd reageert op het lichten van de contractoptie. Lettend op de moordende concurrentie vanuit verschillende wereldsteden was het volgens de beleidsbepalers zeker geen abc’tje.

,,Natuurlijk zijn we heel tevreden en blij met waar we nu staan. Maar dit was geen eenvoudige beslissing”, stelt circuitdirecteur Robert van Overdijk. ,,De stijgende kosten en de economische onzekerheid zijn een zorg. Net zoals de concurrentie van andere landen en grote steden. Maar de steun van het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans, zowel uit Nederland als uit het buitenland, geven de doorslag, in elk geval nog de komende drie edities. Wij gaan onszelf weer inspannen de lat nog hoger te leggen op sociaaleconomisch, maatschappelijk en duurzaam gebied. Voor onze fans, onze loyale partners, de teams en voor de inwoners van Zandvoort.”

De race voor 2023 (27 augustus) is alweer volledig uitverkocht. Er waren in totaal liefst anderhalf miljoen ticketaanvragen. Fans die achter het net hebben gevist, krijgen voorrang voor kaartjes voor het evenement van 2024 en 2025.

Verstappen passeert de finish tijdens de Dutch Grand Prix. Ⓒ ANP/HH

Enorme vraag

,,De Grand Prix van Nederland heeft zich snel op de kalender gevestigd als favoriet van de fans en brengt elk jaar ongelooflijk veel energie en een geweldige beleving”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. ,,De uitverkochte Grand Prixs van de afgelopen twee jaar hebben de lat binnen de wereld van de Formule 1 hoger gelegd op het gebied van organisatie, entertainment en duurzaamheid, en we zijn verheugd onze relatie met ze te verlengen. Er is een enorme vraag naar F1-races, dus het is een bewijs van wat het team heeft gedaan om Zandvoort tot en met 2025 op de kalender te krijgen.”

Ondanks de enorme populariteit, voor een groot deel dankzij wereldkampioen Max Verstappen, is het nog de vraag of Circuit Zandvoort ook ná 2025 op de Formule 1-kalender blijft staan. ,,Wij moeten wedijveren met andere landen, waar de overheid klaar staat om een duit in het zakje te doen en waar soms wel bijna honderd miljoen dollar per jaar wordt betaald om een race te mogen organiseren”, zegt sportief directeur Jan Lammers, die in zijn reactie duidelijk laat blijken dat Nederland en vooral Zandvoort dit vooral niet als vanzelfsprekendheid moeten zien.

Sinds de terugkeer op de kalender heerst Verstappen in Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Kink in de kabel

Hij wijst ook op een mogelijke kink in de kabel wat betreft de samenwerking met de gemeente Zandvoort. Zoals De Telegraaf eerder al meldde, zijn er plannen voor een zogenaamde vermakelijkheidsbelasting in het stranddorp. Tickets voor de Grand Prix zouden dan mogelijk nog duurder worden, volgens het coalitieakkoord van de gemeente om ‘stijgende beheerskosten te kunnen betalen’.

Lammers: ,,Zo’n ‘funtaks’ zouden wij moeten verhalen op onze bezoekers en dat willen wij natuurlijk niet. Het voelt alsof de gemeente mee wil liften op ons succes. Terwijl Zandvoort er nu beter voor staat dan ooit, de economische spin-off-cijfers voor zich spreken en de ondernemers en inwoners van Zandvoort de continuering van de Formule 1 hier hoog in het vaandel hebben staan. Dan lijkt dit mij niet de manier om zo met elkaar om te gaan. Ik hoop dat het gezonde verstand wordt gebruikt. Als geboren en getogen trotse Zandvoorter ga ik er vanuit dat ze tot bezinning komen en begrijpen dat dit geen goed idee is.”