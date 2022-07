Premium Het beste van De Telegraaf

Jumbo-Visma voert masterplan rond geletruidrager Vingegaard tot in de perfectie uit Imposante optreden van Superbelg Van Aert voor Pogacar & co doorn in oog

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Geletruidrager Jonas Vingegaard heeft op elke aanval van Tadej Pogacar een passend antwoord. Ⓒ FOTO’S Getty Images & ANP/HH

FOIX - Tadej Pogacar lachte, maakte grappen en grollen achter de streep in Foix, maar hij zal niet zo blij zijn als hij zich voordeed. In de eerste Pyreneeën-rit was er na zijn furieuze aanvalspogingen weinig reden tot euforie, want geletruidrager Jonas Vingegaard counterde ze stuk voor stuk met speels gemak. Dat ’Pogi’ zich op de laatste klim koest hield, was vooral vanwege het machtsvertoon waarmee Jumbo en Vingegaard de tweevoudig Tour-winnaar in alle opzichten de baas was. Dat moet Pogacar wel tot wanhoop drijven.