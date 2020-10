Corona-uitbraak bij AZ: negen besmettingen

De besmettingen zijn onder twee spelers van Jong AZ en vier van de A-selectie. Wegens de privacy maakt de club geen namen bekend.

Door de corona-uitbraak bij AZ is het onzeker of de komende duels van de Alkmaarse club kunnen doorgaan. Voor de Noord-Hollandse club staat zaterdag in de Eredivisie een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma. Komende donderdag dient AZ in Italië aan te treden bij Napoli voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League.

De UEFA en de KNVB houden in principe dezelfde richtlijn aan: indien een club over dertien fitte spelers kan beschikken, inclusief een keeper, kan een duel doorgang vinden. Het is echter nog onduidelijk hoeveel andere spelers en stafleden van AZ in quarantaine dienen te gaan en hoelang dat moet gaan duren.